Sciame sismico in corso più debole del precedente, si va verso la fine della crisi?

POZZUOLI – Dalle 02:34 (UTC 01:34) di oggi è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Finora – stando ai dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano – sono stati rilevati in via preliminare 28 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (28 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3. Le scosse con magnitudo pari o superiore a 1.0 sono state sette. Segnali incoraggianti, rispetto ai giorni scorsi quando la frequenza e la forza degli eventi sismici sono stati nettamente superiori.

L’ASSISTENZA – Nel frattempo resta attiva la macchina dell’assistenza ai cittadini. Al Pala Trincone di Monterusciello è in funzione da domenica sera il centro di prima accoglienza dove sono assicurati pasti, posti letto e il sostegno da parte dei volontari e degli psicologi preparati per la gestione delle emergenze. Così come sono in funzione i sette punti di raccolta dislocati a via Napoli (2), Piazza a Mare, Parco Urbano C9, Largo Palazzine, Agnano-Pisciarelli e presso la scuola Vittorio Emanuele di Arco Felice.