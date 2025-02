POZZUOLI/ Pastore cala il poker: anche Lydia De Simone aderisce al suo gruppo

POZZUOLI – Lydia De Simone saluta il gruppo “Pozzuoli Libera” e sposa il progetto di “Pozzuoli al centro”, nuovo gruppo politico che fa capo a Gennaro Pastore. Si ridisegna quindi la maggioranza Manzoni, alla vigilia del terzo rimpasto di Giunta. La De Simone – che nel 2015 durante la prima consiliatura Figliolia ha ricoperto la carica di assessore alle politiche sociali – va a rinforzare il gruppo che oltre a Pastore può contare su Vitale Di Dio e sulla recente new entry Angelo Guardascione.

LA NUOVA SQUADRA – «A quasi due anni dall’insediamento della nostra amministrazione, il consolidamento della squadra politica e l’impegno per un governo trasparente e responsabile sono fondamentali per affrontare con determinazione le sfide che attendono la città di Pozzuoli. – fanno sapere Pastore e Di Dio – L’ingresso dei consiglieri De Simone e Guardascione nel nostro gruppo rappresenta un rafforzamento importante per il progetto politico che guida la maggioranza. La loro adesione testimonia una piena condivisione della visione e dei valori che ci caratterizzano: responsabilità, concretezza e attenzione alle esigenze dei cittadini».