POZZUOLI/ «Munnezza e scarichi abusivi a Licola Borgo: ho segnalato a sindaco e consigliere, ma niente…» – LE FOTO

POZZUOLI – «Buongiorno direttore di Cronaca Flegrea, queste foto di Licola Borgo le hanno ricevute anche il sindaco e il consigliere Leandro Genovese. Entrambi mi hanno detto che avrebbero incaricato la Mignone (comandante della Polizia Municipale) per fare un sopralluogo e le dovute verifiche. Nonostante ciò però noto che in via Santa Maria Goretti la munnezza e gli scarichi abusivi aumentano. Spero nella pubblicazione di questo niente di fatto» (Enrico Adami)