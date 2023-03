Indetto il bando di gara per la costruzione del nuovo stadio comunale di Pozzuoli

POZZUOLI – E’ stato indetto il bando di gara per il nuovo stadio comunale da costruire a Monterusciello. La stazione appaltante è Città Metropolitana che in nome e per conto del Comune di Pozzuoli ha indetto la gara il cui valore totale è di 1.529.461,75 (Iva esclusa). Il termine per la presentazione delle offerte è il 30 marzo 2o23. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

IL NUOVO STADIO – Nello specifico il nuovo stadio sarà composto da un campo da gioco lungo 105 metri e largo 68 metri che potrà ospitare partite di calcio, rugby e hockey su prato. Sorgerà nel quartiere di Monterusciello in via De Curtis e il campo da gioco costituito da un sistema ibrido con manto in erba naturale rinforzata con erba sintetica e da una tribuna ripartita in tre settori, ognuno dei quali potrà ospitare 160 posti a sedere, di cui 15 riservati ai portatori di handicap. Numeri provvisori in quanto la struttura, che sarà realizzata in cemento armato, potrà essere nel tempo ampliata in larghezza. L’intero stadio potrà arrivare a contenere fino a diecimila posti. Secondo una prima ipotesi di cronoprogramma, per inizio estate potrebbe essere posto il “primo mattone”.