POZZUOLI/ Movida e musica ad alto volume: sfollate 5 discoteche a Licola, fermati 4 parcheggiatori abusivi

POZZUOLI – Movida sicura e tranquilla, raffica di controlli della Polizia Municipale a Pozzuoli. Nel mirino sono finiti gli stabilimenti balneari trasformati in discoteche, parcheggiatori abusivi e ladri di auto. In particolare le operazioni si sono concentrate a Licola mare, dove sono stati passati al setaccio i locali della movida, in seguito alle segnalazioni dei cittadini che lamentavano musica ad alto volume fino all’alba. Sono stati passati al setaccio i locali della movida e controllate diverse attività di somministrazione e rilevate sanzioni amministrative per l’illecita vendita di cibi e bevande nella zona del lungomare. Ulteriori ispezioni sono state effettuate da pattuglie in borghese: dai rilievi è emerso che sette locali disturbavano la quiete pubblica diffondendo musica oltre l’orario consentito, quattro esercitavano senza essere in possesso delle regolari autorizzazioni per le emissioni sonore. La maggior parte di queste attività si concentrava a Licola Mare, da dove sono arrivate decine di segnalazioni dei cittadini. In particolare, in cinque locali costieri si è dovuto procedere a sfollare le sale per apertura abusiva di luoghi di intrattenimento danzante: nelle aree adibite a discoteca erano infatti ospitate persone in numero sproporzionato, senza alcuna autorizzazione. I titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e le attività sono state sospese a tutela dell’incolumità pubblica.

I CONTROLLI IN STRADA – Intensificate anche le operazioni in strada: è scattato il Daspo per 4 parcheggiatori abusivi, denunciati anche all’Autorità Giudiziaria perché recidivi. Sono stati verbalizzati anche tre automobilisti che esponevano tesserini disabili di terze persone per parcheggiare: scoperto anche un furbetto del cartellino blu il cui titolare era deceduto da anni. Continuano poi le ricerche dei ladri di auto su via Roma: gli agenti della Polizia locale, alcuni giorni fa, allertati dai cittadini, hanno infatti sventato il furto di un veicolo in questa stessa strada del centro e inseguito il mezzo su cui si sono dati alla fuga i malviventi. Un percorso rocambolesco che ha consentito di recuperare i dati dell’automobile su cui essi viaggiavano.