POZZUOLI/ Spacciava mentre si trovava ai domiciliari: arresto bis per Compagnone

POZZUOLI – Arresto bis per Fabrizio Compagnone (nella foto ndr), 38enne di Monterusciello ed ex componente del gruppo criminale guidato da Carlo Avallone, noto come il ‘fantasma’. In meno di un mese l’uomo è finito due volte in manette. Ieri i carabinieri della stazione di Pozzuoli lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Compagnone, che era ai domiciliari per spaccio, è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina, 2 dosi di crack, 12 grammi di hashish e di una somma in contanti di 330 euro. Sia il denaro che la droga sono finiti sotto chiave. Sequestrato anche un bilancino di precisione. L’arrestato, figlio di Luciano Compagnone, storico affiliato al clan Longobardi-Beneduce, ha incassato 3 anni e 10 mesi di condanna.