POZZUOLI/ Moto ad alta velocità sul lago d’Averno «Fermate i responsabili»

POZZUOLI – «Alcune moto di grossa cilindrata hanno attraversato l’area pedonale del lago scorrazzando ad alta velocità, mettendo in pericolo persone, famiglie con bambini e animali presenti nella zona. Un comportamento incivile e inaccettabile che danneggia un bene comune e un’oasi naturale che va tutelata. Ho ricevuto la segnalazione e ho immediatamente informato la Polizia Locale e alle Forze dell’ordine, confidando che – anche grazie al sistema di videosorveglianza – vengano individuati e sanzionati i responsabili. Chi ama il nostro territorio lo rispetta. Non possiamo tollerare atti del genere.» è quanto denuncia il consigliere comunale Riccardo Volpe che questa mattina ha ricevuto la segnalazione sulla presenza di moto intorno al lago D’Averno in un’area protetta e vietata al transito dei mezzi.