POZZUOLI/ SOS da via delle Colmate «Strada pericolosissima, aspettiamo il morto?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «L’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV, rappresentata dalla presidente Elena Ronzullo e dalla vicepresidente Rosa Di Bernardo; l’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada ODV e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ODV, entrambe rappresentate dal vicepresidente Biagio Ciaramella, vogliono ringraziare l’ amico Umberto Mercurio per la segnalazione sui pericoli presenti in via delle Colmate, strada che collega Licola Borgo con Cuma. Ora ci attiveremo subito a mandare il filmato e documenti, anche se ormai stiamo superando ogni limite e facciamo una domanda al sindaco di Pozzuoli: state aspettando il morto in questa strada, dato che sono successi parecchi incidenti fortunatamente non mortali, ma con gravi danni agli utenti della strada? Se fino ad ora non c’è stato il morto certamente non è stato per chi dovrebbe intervenire, ma solo per un miracolo»