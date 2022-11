POZZUOLI/ Morì in incidente stradale, a Carmine il diploma ad honorem

POZZUOLI – Un diploma per Carmine Ruggiero, scomparso prematuramente alla giovane età di 20 anni in seguito a un tragico incidente stradale nel marzo del 2019. Di lì a pochi mesi avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità e conseguire il diploma presso l’Istituto Magistrale “Virgilio” di Pozzuoli, un traguardo tanto agognato per quel simpatico ragazzotto amato da tutti. Anche se quel giorno non è mai arrivato, amici e docenti, insieme alla dirigente scolastica, hanno voluto consegnare nelle mani dei genitori quel diploma che Carmine non ha mai potuto ritirare personalmente. Un’iniziativa dettata dall’affetto e dall’amore che gli amici di classe, che fin dal primo momento si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Per suggellare la giornata del ricordo andata in scena questa mattina, gli amici di classe hanno realizzato un video-ricordo con i momenti più belli e suggestivi vissuti con Carmine. Al termine della cerimonia poi, la foto di rito con i genitori di Carmine (presente nella gallery sotto).