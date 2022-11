POZZUOLI/ Branco in azione a Monterusciello: in dieci picchiano un ragazzino

POZZUOLI – In dieci contro uno. lo hanno circondato e poi colpito con calci e pugni. Il più classico modus operandi del branco, che agisce con violenza e vigliaccheria e che ieri pomeriggio ha colpito in via Modigliani, nel quartiere di Monterusciello. Nel mirino questa volta è finito un ragazzino di 12-13 anni, aggredito brutalmente da una decina di giovanissimi che dopo averlo raggiunto in sella a biciclette elettriche, lo hanno accerchiato e picchiato. Ad evitare il peggio sono state due persone che, vista la scena, sono scese dall’auto e tra le urla hanno allontanato i violenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 davanti al “Parco Modigliani”. «Non farti vedere più nella villetta» ha urlato il branco contro la vittima, parole che presumibilmente erano riferite a una frequentazione del ragazzino nella piazza “Minopoli” e nelle aree circostanti, dove nelle ore serali ci sarebbe la presenza di piccoli spacciatori. Dopo l’aggressione i violenti, tutti incappucciati e vestiti di nero, si sono dati alla fuga verso la zona dei 600 alloggi.