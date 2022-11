Da Pozzuoli partiti i soccorsi per Ischia – LE FOTO

POZZUOLI – E’ dal porto di Pozzuoli che stanno partendo in queste ore uomini e mezzi alla volta dell’isola di Ischia, travolta dalla furia dell’acqua e del fango. Si tratta di mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Monterusciello e dagli altri distaccamenti della provincia che, attraverso i traghetti messi a disposizione in via del tutto eccezionale, stanno raggiungendo le località di Casamicciola e Lacco Ameno. Oltre a un nutrito numero di uomini, stanno arrivando escavatori e numerosi mezzi utili alle attività di ricerca e messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo.