Close
In Evidenza Pozzuoli

POZZUOLI/ Monteruscello Fest, il comune mette a nuovo Piazza De Curtis

POZZUOLI/ Monteruscello Fest, il comune mette a nuovo Piazza De Curtis
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato18 Agosto 2025

POZZUOLI – In vista del Monteruscello Fest in programma per i giorni 8 e 9 settembre, il comune di Pozzuoli ha impegnato una cifra di 10mila euro per mettere a nuovo Piazza De Curtis. Si tratta della location su cui per pochi giorni l’anno si accendono i riflettori della kermesse che attira attività enogastronomiche da tutta la regione. Piazza De Curtis è nota anche per essere finita più volte al centro delle cronache per eventi di natura criminale. In particolare, quale piazza di spaccio scelta dai pusher della camorra di Monterusciello.

Articolo precedente