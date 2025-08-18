POZZUOLI/ Monteruscello Fest, il comune mette a nuovo Piazza De Curtis

POZZUOLI – In vista del Monteruscello Fest in programma per i giorni 8 e 9 settembre, il comune di Pozzuoli ha impegnato una cifra di 10mila euro per mettere a nuovo Piazza De Curtis. Si tratta della location su cui per pochi giorni l’anno si accendono i riflettori della kermesse che attira attività enogastronomiche da tutta la regione. Piazza De Curtis è nota anche per essere finita più volte al centro delle cronache per eventi di natura criminale. In particolare, quale piazza di spaccio scelta dai pusher della camorra di Monterusciello.