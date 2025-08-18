Sedicenne rapina una donna: inseguito e arrestato dai poliziotti

NAPOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano per rapina. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, all’angolo con via Ernesto Capocci, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno segnalato una rapina in atto ai danni di una donna da parte di un soggetto a bordo di uno scooter. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno individuato in via Capocci il giovane a bordo del motociclo che veniva rincorso dalla vittima e che, alla loro vista, si è dato alla fuga finchè non è stato raggiunto in piazza del Carmine e bloccato; gli operatori hanno trovato il prevenuto in possesso di un telefono ed hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che lo stesso lo aveva rapinato poco prima alla vittima. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.