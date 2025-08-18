Lotto fortunato a Pozzuoli: centrato un terno da 45mila euro

POZZUOLI – Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Aversa, in provincia di Caserta, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore totale di 62.500 euro in via Generale Armando Diaz, a cui si aggiunge un terno da 45mila euro centrato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in via Cosenza. Ancora migliore il bottino dell’estrazione successiva, quando a Napoli sono stati vinti 124.750 euro ancora con sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Angelo Camillo De Meis. . L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 821 milioni di euro dall’inizio del 2025.