Il meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio a Monte di Procida – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – Un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio è andato in scena ieri a Monte di Procida, in occasione della festività della Madonna Assunta. Una notte magica che ancora una volta ha visto Monte di Procida regalare uno spettacolo mozzafiato alle migliaia di persone che si sono recate nel comune flegreo. Sequenze che vi proponiamo nella gallery fotografica realizzata dal fotografo Luigi Borrone.

LE FOTO