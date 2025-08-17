POZZUOLI/ Si ribalta con l’auto davanti ai depuratori: conducente illeso per miracolo – LE FOTO

POZZUOLI – Spaventoso incidente nella notte a Pozzuoli dove un’auto si è ribaltata davanti ai depuratori di Licola. Forse a causa di una distrazione o un colpo di sonno il conducente alla guida del veicolo ha perso il controllo ed è uscito fuori strada ribaltandosi. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Il 30enne automobilista è uscito illeso dalla violenta carambola che ha distrutto la parte anteriore della vettura. L’uomo è stato condotto presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli e sottoposto agli esami tossicologici.

LE FOTO