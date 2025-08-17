BACOLI/ Servizi igienici fuori uso a Villa Ferretti per «inciviltà»

BACOLI – Episodi di inciviltà che minano la fruizione di spazi pubblici a Baia, proprio nel pieno della stagione estiva. I servizi igienici di Villa Ferretti sono stati temporaneamente chiusi a causa di comportamenti scorretti da parte di alcuni frequentatori del parco. La decisione è stata comunicata dalla direzione attraverso un avviso affisso nella mattinata di sabato 16 agosto. Il messaggio è chiaro e diretto: «Per l’inciviltà di pochi, siamo costretti a chiudere i bagni a tutti. Ci scusiamo per il disagio arrecato da pochi a danno di tutti!». L’auspicio è che episodi del genere non si ripetano e che prevalga il senso civico.