POZZUOLI – Per la rassegna estiva ideata dall’amministrazione comunale, “#Pozzuoliècasamia”, domani sera arriva al Rione Terra la cantante Monica Sarnelli, che riprende dalla città flegrea il suo tour “Napoli a colori”. Nel Largo Sedile di Porto si annuncia già un’altra serata all’insegna del tutto esaurito, dopo il successo registrato in avvio con il musical diretto da Claudio Morelli “That’s Napoli Live Show”. L’artista napoletana si esibirà sabato 1° agosto alle ore 21 in trio con Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere) e Pino Tafuto (piano, tastiere). La suggestione del luogo sarà in perfetta sintonia con la “scaletta” prevista per la serata, con l’esecuzione di tanti classici del grande repertorio partenopeo oltre ai brani, particolarmente amati dal pubblico, di cui Monica Sarnelli è straordinaria interprete come “Chesta sera” di Nino D’Angelo, “Notte lenta” di Franco Del Prete, “Tu sì meglio ‘e me” di Bruno Lanza, Sally Monetti e Federico Spagnoli, fino alla sigla di “Un posto al sole” che da 24 anni porta la sua voce nelle case degli italiani. Capolavori del passato, che rendono omaggio ai grandi “padri” come Sergio Bruni, Raffaele Viviani, Renato Carosone, Aurelio Fierro ed alle “madri nobili” come Gilda Mignonette, Angela Luce, Mirna Doris, si misureranno con il genio contemporaneo di autori come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Peppino Di Capri, Claudio Mattone, Fred Bongusto, Eduardo De Crescenzo. In un festival di suoni, colori e dolci melodie.