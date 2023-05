POZZUOLI/ Miseri ladri a Monterusciello, rubano zainetto per la scuola e un diario a un bambino

POZZUOLI – Furto in via Umberto Saba, a Monterusciello. E’ successo intorno alle 19.30 di venerdì (19 maggio) quando i ladri hanno forzato la portiera di una Fiat Panda tentando di portarla via senza però riuscirci. A quel punto, per non andare via a mani vuote, hanno rubato uno zainetto con all’interno dei libri di scuola, uno smartphone, divise da lavoro e una borsa con documenti.

IL RACCONTO – «A Monteruscello non si ha nemmeno più la libertà di fermare l’auto fuori ad un negozio per fare la spesa -racconta Stefania, la vittima – In dieci precisi minuti l’hanno rotta ma non sono riusciti a rubarla. Ho avuto un sesto senso, sapevo di perdere pochi minuti ma ho messo un lucchetto sotto ai pedali. -aggiunge- Ma hanno portato via lo zaino di mio figlio con dentro i libri per la scuola e un cellulare conservato dentro perché scarico, le mie divise da lavoro e la mia borsa con dentro i documenti. Non mi dispiace per la macchina rotta ma per la delusione che mio figlio a soli 12 anni ha dovuto subire nemmeno per il telefono ma per i libri e il suo diario. Che tristezza -ha concluso Stefania- volevo dirvi “bella gente” non avrete una lunga vita. Fate schifo e sicuramente marcirete presto, è la vita stessa che ve lo riserva. Avete preso uno zaino per la scuola, vergognatevi»