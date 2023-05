Recruiting Day: a Pozzuoli la giornata del lavoro

POZZUOLI – Sei in cerca di nuove opportunità professionali o vuoi cambiare carriera e non sai come farlo? Partecipa al Recruiting Day organizzato dalla Gesfor- Agenzia per il lavoro. L’evento sarà un’occasione unica per incontrare i nostri esperti che vi aiuteranno, attraverso un colloquio individuale, a valutare le migliori opportunità di lavoro in linea con le vostre competenze e ambizioni. Inoltre, vi forniranno informazioni dettagliate sulle offerte di lavoro disponibili, sui percorsi di formazione e sulle tendenze del mercato lavorativo attuale.

Il “Recruiting Day” si terrà 24 Maggio presso la Biblioteca di Pozzuoli – sala studio Polo Culturale Palazzo Toledo – in Via Ragnisco, 27

Per registrarti clicca qui: https://gesfor.intervieweb.it/jobs/recruiting-day-3274/it/ e sarai ricontattato dai nostri recruiter per stabilire l’orario dell’appuntamento.

Per ulteriori informazioni: [email protected] oppure contattaci al numero 0818769492