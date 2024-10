POZZUOLI/ Minibus in fiamme, paura lungo la Variante

POZZUOLI – Un minibus di linea dell’EAV è andato in fiamme lungo la bretella che collega Arco Felice e la zona della Solfatara. L’incendio è divampato nei pressi della rotonda che porta verso il ponte Copin. Il mezzo è stato abbandonato in tempo dall’autista che è riuscito a fermarlo sulla parte destra della carreggiata evitando il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Secondo quanto ricostruito il minibus, su cui viaggiava solo l’autista, era diretto verso il deposito di via Campana quando è divampato l’incendio che lo ha completamente distrutto.