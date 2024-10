CALCIO/ La Puteolana cala il tris e torna alla vittoria

POZZUOLI – La Puteolana 1902 torna alla vittoria battendo con il risultato di 3-1 l’Atletico Uri. Una partita in cui i Diavoli Rossi vanno in svantaggio dopo solo 8 minuti di gioco con la marcatura di De Cenco che porta i sardi in avanti. La Puteolana 1902 però reagisce e trova il pari al 20′ minuto con la punizione di Russo che dalla trequarti riesce a beffare Renna tra i pali. Una squadra flegrea che spinge e al 30′ riesce addirittura a ribaltare il risultato. Cross alla sinistra di Bombaci e colpo di testa di Mascari che fa 2-1 allo stadio Giarrusso di Quarto. Alla conclusione del primo tempo c’è anche la possibilità di trovare la doppietta personale di Mascari, che di testa scheggia la traversa.

LA VITTORIA – Nella ripresa la Puteolana 1902 gestisce il risultato, e con il subentrato Marotta firma il 3-1 che chiuderà poi i conti. Una prestazione gagliarda che permette di issarsi nelle posizioni di vertice del campionato. Ora testa alla sfida di domenica in Sardegna, contro l’Olbia. Da segnalare l’iniziativa per la piccola Sofia, con la società che ha allestito uno stand all’interno della struttura sportiva dove i tifosi hanno avuto la possibilità di acquistare una maglia celebrativa con le firme dei calciatori. Il ricavato, così come l’incasso del match e della diretta streaming, sarà donato alla famiglia.

Puteolana 1902: Leone, Sbuttoni, Mungo (93′ Lo Coco), Mascari (71′ Marotta), Cess, Russo (85′ Cherubini), Occhiuto, Civilleri (63′ Palma), Montuori, Bombaci, Dammacco (71′ Coniglio)

Atletico Uri: Renna, Anedda (61′ Tuveri), Piacente, Rossetti, Jah, Fedele, Fiorelli (61′ Ravot), Attili, De Cenco, Demarcus (55′ Basciu), Melis (83′ Dore).

Marcatori: 9’ De Cenco, 20’ Russo, 30’ Mascari, 75’ Marotta

Ammonizioni: Palma, Civilleri, Ravot