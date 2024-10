POZZUOLI/ Sciopero dei lavoratori di Metro, sit-in davanti alla sede di via Campana

POZZUOLI – Adesione allo sciopero del 100% e store chiuso. Le lavoratici e i lavoratori del punto vendita Metro di Pozzuoli oggi hanno incrociato le braccia per l’intero turno di lavoro contro la decisione dell’azienda di chiudere la struttura di via Campana. A partire dal prossimo 30 aprile sarà avviata la procedura di licenziamento collettivo per i 65 lavoratori, a cui potrebbero aggiungersi altri 23 dell’indotto.

Due incontri con l’azienda e un vertice in Regione finora non hanno portato a nessuna soluzione della vertenza. «Le lavoratrici e i lavoratori non si muoveranno da questo immobile fino a quando non sarà garantita una ricollocazione per tutti – afferma il Segretario Generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro-. Una cosa è chiara: non perderemo neanche un posto di lavoro. Questo territorio non se lo può permettere».