POZZUOLI/ Minacce di morte a un’infermiera del pronto soccorso: coppia fermata dalla Polizia

POZZUOLI – Hanno minacciato di morte un’infermiera del pronto soccorso che li aveva invitati ad attendere il loro turno. E’ accaduto ieri sera al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito una coppia di coniugi, dopo aver effettuato il triage, pretendeva di accedere immediatamente alle cure nonostante ci fossero pazienti con codici di maggiore priorità. Ricevuto il diniego marito e moglie hanno dato in escandescenza inveendo a più riprese contro l’infermiera con minacce e insulti davanti agli altri pazienti in attesa. Sul posto è giunta una volante dal commissariato di Polizia di Pozzuoli. Gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno rintracciato i due che nel frattempo avevano tentato di dileguarsi, denunciandoli per minacce e interruzione di pubblico servizio.