“La Fontanina al Mare”: l’arte della cucina raffinata a Bacoli

BACOLI – Nel suggestivo scenario di Bacoli, dove il mare si fonde con la storia e la tradizione, il ristorante “La Fontanina al Mare” ha recentemente ospitato una serata esclusiva che ha incarnato l’eccellenza della gastronomia italiana, celebrando l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Sotto la sapiente direzione del patron Mimmo Sgariglia, il ristorante si conferma un tempio della cucina marinara, capace di trasformare ogni piatto in un’esperienza sensoriale unica. Questa serata speciale è stata impreziosita dalla presenza del Cavaliere Dott. Michele Cutro, uno dei critici enogastronomici più illustri d’Italia, che con il suo occhio attento e la sua profonda esperienza ha omaggiato la qualità dell’arte culinaria del ristorante. Il suo riconoscimento, accompagnato dalle lodi per l’impegno e la passione di Mimmo Sgariglia, ha conferito al evento una dimensione di prestigio internazionale, sottolineando l’alta classe delle proposte gastronomiche offerte.

L’EVENTO – Il cuore dell’evento è stato un menù straordinario, frutto di una collaborazione tra alcuni dei nomi più rispettati della cucina italiana. Gli chef Antonio Criscuolo, Maurizio Costagliola D’agnolillo, e lo chef della Fontanina hanno lavorato all’unisono per creare piatti che hanno saputo unire l’innovazione alla tradizione, dando vita a piatti capaci di incantare anche i palati più sofisticati. Ogni preparazione è stata un’espressione di eleganza e perfezione, dove la freschezza degli ingredienti del mare, sapientemente selezionati in base alla stagionalità, ha permesso di esaltare i sapori in una sintesi di rara raffinatezza. Lo chef Maurizio Costagliola D’agnolillo, con una carriera che spazia tra esperienze in rinomati ristoranti stellati sia in Italia che all’estero, ha saputo reinterpretare la tradizione della cucina marinara con creatività e classe. La sua arte culinaria, accompagnata dal sous-chef Luca Fioravante e dal capo partita Alessandro Pugliese, ha regalato una sequenza di piatti impeccabili, in cui ogni dettaglio è stato curato con maestria.

IL CONCEPT – “La Fontanina al Mare” si distingue per un concetto gastronomico che fonde tradizione e modernità senza mai tradire le radici culinarie del nostro paese. Il menu cambia in sintonia con le stagioni, adattandosi con raffinatezza alla disponibilità dei prodotti freschi e locali, e rendendo ogni visita un’esperienza nuova e sempre sorprendente. Questa serata ha celebrato non solo il talento e la professionalità di chi ha reso possibile l’evento, ma anche il costante impegno nel mantenere alti gli standard della gastronomia italiana. La visione di Mimmo Sgariglia, che ha saputo combinare passione, innovazione e tradizione, è stata l’anima di un evento che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti. Un viaggio culinario che ha portato i commensali alla scoperta di sapori autentici, presentati con una cura e un’eleganza che hanno reso la serata un’autentica celebrazione della buona cucina.