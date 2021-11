POZZUOLI – Attimi di paura poco fa a Pozzuoli dove un militare in servizio presso l’Accademia Aeronautica è stato investito in via Solfatara, davanti all’ingresso della cittadella militare. L’incidente è avvenuto nei pressi della Chiesa di San Gennaro dove era in corso la cerimonia religiosa in ricordo di Alfonso Trincone, carabiniere caduto 18 anni fa nella Nassiriya. L’aviere -per motivi ancora in fase di accertamento – è stato travolto da uno scooter sul quale viaggiavano due persone. Tutti e tre sono rimasti feriti. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e gli uomini della Polizia Municipale di Pozzuoli. Le condizioni dei feriti non sono ritenute preoccupanti. Il militare ferito è stato trasportato presso l’ospedale San Paolo di Napoli mentre la coppia al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Le foto - di Luigi Borrone 1 di 3