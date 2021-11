RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, vorrei sapere se per voi è normale che in via Delle Colmate a Licola ci siano delle buche in mezzo alla strada e che nonostante le nostre segnalazioni il comune di Pozzuoli non fa niente. Abbiamo mandato anche le pec ma nessuno ci ha risposto. Adesso siamo stati costretti a mettere delle sedie per segnalare i pericoli visto che nessuno si degna nemmeno di venire a vedere e mettere in sicurezza la strada.» (Alessandro C.)