POZZUOLI/ Migliucci snobbato dai consiglieri: salta un’altra commissione

POZZUOLI – Salta un’altra commissione per l’assenza dei consiglieri comunali. Accade ancora a Vicente Migliucci, il consigliere delfino del vulcanico assessore ai lavori pubblici Gennaro Andreozzi. Questa volta però la figuraccia ha dimensioni più grandi, visto che alla commissione Ambiente, in programma questa mattina, avrebbero dovuto partecipare anche i cittadini del comitato che sta portando avanti la battaglia contro l’antenna 5G in via Artiaco. Invece i colleghi di maggioranza hanno scaricato il povero Migliucci, lasciandogli accanto il solo compagno di partito (Europa Verde) Enzo Pafundi. Magra consolazione per il presidente di una commissione che già la scorsa settimana era saltata per l’assenza dei colleghi della sua stessa maggioranza.