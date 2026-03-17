Cyberbullismo e legalità: al “Virgilio” di Pozzuoli incontro tra studenti e carabinieri

POZZUOLI – Proseguono le lezioni di legalità da parte dei militari dell’Arma dei carabinieri nelle scuole di Pozzuoli. Questa mattina nell’ auditorium dell’istituto “Virgilio” è andato in scena un incontro che ha avuto come temi legalità, cyberbullismo e cittadinanza attiva. Tra gli ospiti il comandante della Compagnia carabinieri di Pozzuoli, capitano Raffaele Castanò e il comandante della stazione di Pozzuoli, maresciallo Pasquale Bilancio. Tanti sono stati gli studenti che hanno partecipato all’incontro insieme ai docenti e alla dirigente scolastica Manuela Putzu.