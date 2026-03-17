Storia e cucina insieme a Pozzuoli: all’Hostaria La Tradizione una cena dedicata ai cuochi Monzù

POZZUOLI – Hostaria La Tradizione, in Via Pietrarse 73 a Pozzuoli, è un ristorante dedicato alla cucina autentica dei Campi Flegrei, dove tradizione, memoria gastronomica e prodotti del territorio si incontrano in un ambiente familiare e curato. Guidata da Gennaro Catone, sommelier e promotore della cultura culinaria flegrea, l’Hostaria è oggi un punto di riferimento per chi cerca una cucina identitaria e sincera.

LA SERATA – Giovedì 26 marzo il ristorante dedicherà una serata speciale ai Monzù, gli storici cuochi delle famiglie aristocratiche napoletane che tra Settecento e Ottocento hanno plasmato una delle cucine più raffinate d’Europa. Un omaggio alla loro eleganza, ai loro gesti e ai sapori che hanno segnato la storia gastronomica partenopea. Per l’occasione sarà proposto un menù ispirato ai piatti simbolo dei Monzù, reinterpretati con rispetto e sensibilità contemporanea, accompagnato da abbinamenti di vini selezionati da una cantina campana, in un percorso che unisce storia, territorio e gusto. La serata si terrà presso l’Hostaria La Tradizione, che dispone anche di parcheggio privato gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 379 220 21 11.