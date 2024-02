POZZUOLI/ Mezza Licola è senz’acqua: il comune manda un’autobotte davanti al Bar Mojito

POZZUOLI – Mezza Licola è senz’acqua a causa di urgenti lavori di riparazione di una condotta idrica DN.200 in ghisa al viale dei Platani. Dalle ore 18.30 alle 22.30 i rubinetti sono a secco nelle zone: viale dei Platani, via Sibilla, via Licola mare, via Santa Maria Goretti e zone limitrofe. A partire dalle ore 18:30, inoltre è disponibile un’autobotte di acqua non potabile presso lo spazio antistante al Bar Mojito, a Licola Borgo.