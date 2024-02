Allerta meteo per tutta la giornata di sabato: a Pozzuoli il sindaco chiude parchi, cimitero, pista e aree per cani

POZZUOLI – Scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. In virtù del maltempo in arrivo la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 10 febbraio, su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti forti meridionali con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti.

LE CHIUSURE – Pertanto a Pozzuoli il sindaco ha disposto, in via precauzionale, per la giornata di domani 10 febbraio 2024: la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale; la chiusura al pubblico dei parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo, del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne e della pista ciclabile di Monteruscello; la chiusura al pubblico delle aree destinate allo sgambamento dei cani.