POZZUOLI – Si è rivelato un flop il trasferimento del mercatino da via Roma a Monterusciello. Nella nuova area riservata alla vendita di prodotti non alimentari le vendite si sono ridotte notevolmente, gli acquirenti scarseggiano e il mercato è praticamente vuoto. Una situazione che sta esasperando i venditori, costretti a fare i conti con incassi vicini allo zero, dopo il trasloco dalla zona del porto di Pozzuoli al quartiere di Monterusciello, nei pressi dell’area dove il mercoledì va in scena il mercatino rionale.

L’APPELLO – «Oggi, come ieri e altri giorni, il mercato è sempre vuoto, non cambia nulla. -spiega un venditore mentre inquadra l’area deserta e le bancarelle vuote- Oramai siamo allo stremo, gli operatori non ce la fanno più e le famiglie sono sul lastrico. Sollecitiamo le istituzioni a fare qualcosa prima che qualcuno perda la testa. Un appello anche ai cittadini puteolani: aiutateci quando faremo sciopero!»