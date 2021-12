POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con apposita ordinanza, ha disposto una rimodulazione degli orari di apertura dei parcheggi Mercato Ittico all’Ingrosso, Molo Caligoliano e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne per il periodo delle festività natalizie. Questi gli orari di chiusura dei parcheggi (per i giorni non menzionati restano in vigore i consueti orari), tenendo conto che l’apertura è fissata sempre alle 9:30: le due aree a sosta libera del Mercato Ittico all’ingrosso e del Molo Caligoliano il 24 e il 31 dicembre chiuderanno alle 18:30, il 25 e il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio alle 00:30; il parcheggio del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne, che la mattina apre alle ore 7:00, il 24 e il 31 dicembre chiuderà alle 18:30, mentre il 25 e il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio alle 20:00. Infine, mentre le altre aree di sosta manterranno per la giornata di oggi i consueti orari di chiusura, quella del Mercato Ittico chiuderà alle ore 23. Attenzione anche alla tradizione con il prolungamento dell’orario di apertura del mercato al dettaglio di via Fasano, sia per la parte ittica sia per quella dell’ortofrutta e degli altri alimenti. In particolare, l’area mercatale resterà aperta al pubblico con orario continuato da oggi fino alle ore 17:00 di domani venerdì 24 dicembre e, per fine anno, dalle ore 6:00 di mercoledì 29 dicembre alle ore 17:00 di venerdì 31 dicembre. Il mercato resterà invece chiuso nei giorni 25 e 26 dicembre.