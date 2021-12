QUARTO – Sono già stati messi in calendario per il nuovo anno i trattamenti di derattizzazione che verranno eseguiti sul territorio di Quarto. Si parte il 18 e il 19 gennaio 2022, così come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli interventi verranno effettuati a partire dalle 8.30 del mattino.