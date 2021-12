POZZUOLI – Una lunga fila e tanto tempo in attesa per sottoporsi al tampone molecolare. Succede a Pozzuoli, davanti all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove l’aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni ha moltiplicato a dismisura il numero delle persone chiamate ad effettuare il test. File e disagi anche per i mezzi di soccorso.

