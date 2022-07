POZZUOLI – Il Sindaco Luigi Manzoni ha presentato oggi la propria Giunta annunciando le deleghe assegnate ai sette assessori. Manzoni ha deciso di gestire direttamente, invece, le Grandi Opere, la Fiscalità Locale, il Demanio marittimo e portuale, la Protezione Civile e Sicurezza Territoriale, la Polizia Municipale, il Personale e l’Avvocatura. «Quella al bilancio è una delega per me nuova, un’esperienza che non avevo mai fatto prima d’ora nonostante abbia fatto tante cose nel corso degli anni» ha detto Manzoni durante la conferenza stampa rispondendo a una specifica domanda «Era uno sfizio, anche perché abbiamo trovato un bilancio sano» ha poi aggiunto ironicamente. «Questa è la migliore Giunta che potessi nominare, in base ad esigenze e peculiarità.» Prima dell’incontro con i giornalisti sono state approvate anche una serie di delibere propedeutiche al primo consiglio comunale (in programma il 5 agosto alle ore 10 in prima convocazione) e di nomina dello staff.

I nomi degli assessori e le deleghe:

FILIPPO MONACO – Assessore al Turismo, alla Cultura e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale della città: turismo e marketing territoriale, rilancio della linea di costa, stabilimenti balneari e approdi, trasporti, laboratori per le attività culturali, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali, valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e monumentale, tutela, recupero e valorizzazione museale, sport, impianti sportivi, tempo libero, spettacoli e grandi eventi.

GIACOMO BANDIERA – Assessore al Governo del territorio, alla pianificazione e alla riqualificazione urbana e alla mobilità: pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, PUC e varianti, riqualificazione e rigenerazione urbana, SUE, piano e gestione arredo urbano ed immagine della città, piano del traffico e della viabilità, parcheggi ed aree di sosta, pubblicità e pubbliche affissioni.

ALBA LASORELLA – Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile: Ciclo integrato dei rifiuti, ciclo integrato delle acque, politiche energetiche, tutela dall’inquinamento acustico e dalle radiazioni elettromagnetiche, lotta al degrado e miglioramento della fruibilità degli spazi urbani, parchi e giardini, randagismo.

ANTONIO BONAIUTO – Assessore alle Infrastrutture e ai beni comuni Lavori pubblici, manutenzione e gestione degli immobili comunali, della rete viaria, della pubblica illuminazione, gestione e valorizzazione degli immobili patrimoniali, gestione finanziamenti PNRR e Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei campi flegrei”.

LUCIA COPPOLA – Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche giovanili – Pari Opportunità: Politiche sociali, politiche per minori e famiglie, politiche per persone con disabilità e persone non autosufficienti, assistenza ai minori, pianificazione e attuazione del piano sociale, politiche di integrazione dei migranti, politica di lotta alla povertà, pari opportunità e politiche giovanili.

IMMACOLATA ZAZZARO – Assessore alle Attività produttive, al commercio e allo sviluppo economico: Commercio, SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare, risorsa laghi, fiere e mercati, M.I.I. e M.O.I., attività produttive, politiche del lavoro.

VITTORIO FESTA – Assessore alla Pubblica istruzione, innovazione digitale, politiche cimiteriali e servizi

demografici: Pubblica istruzione, edilizia scolastica, rapporti con le università, servizi demografici, servizi di digitalizzazione, innovazioni tecnologiche, reti informatiche e città digitale, toponomastica, servizi cimiteriali, servizi di videosorveglianza.