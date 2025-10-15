POZZUOLI/ Manzoni-M5S, prove d’intesa per il futuro: sul tavolo degli assessori anche un nome gradito a Fico

POZZUOLI – Un nome gradito a Roberto Fico e al Movimento 5 Stelle per chiudere il campo largo. Manzoni pensa al colpo di scena per portare dalla sua parte i grillini, nonostante siano praticamente spariti dalla città di Pozzuoli dopo l’elezione di Antonio Caso alla Camera dei Deputati. Glielo chiedono i vertici del Partito Democratico, che puntano all’accoppiata PD-M5S anche a Pozzuoli. Nelle prossime ore non si esclude una richiesta formale da parte di Manzoni, già al lavoro per le regionali pronto a sostenere proprio Fico e i candidati indicati dalla coppia Topo-Casillo. Portare in Giunta un assessore nominato o, quantomeno, gradito all’aspirante presidente della Regione Campania, sarebbe una mossa che darebbe visibilità alla Giunta oltre i confini flegrei da una parte, ma dall’altra ridurrebbe gli spazi di manovra per Pastore e Cossiga, già pronti a portare i propri nomi sulla scrivania del sindaco.