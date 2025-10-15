POZZUOLI/ A Lucrino l’ultimo saluto a Bruno Marotta, morto in un incidente stradale

POZZUOLI – Si terranno domani – giovedì 16 ottobre – alle ore 16 i funerali di Bruno Marotta, il 35enne morto nella notte tra sabato e domenica a seguito di un tragico incidente stradale. La funzione religiosa sarà celebrata nella chiesa di San Filippo a Lucrino, nella zona dove il giovane viveva e dove ha perso la vita. Un’intera comunità si stringerà attorno all’immane dolore che ha colpito i genitori e i fratelli Joele, Aspreno e Domenico.