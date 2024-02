POZZUOLI/ Manzoni incontra il Prefetto «Episodi di microcriminalità in diminuzione»

POZZUOLI – Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha partecipato a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, per fare il punto sugli episodi di microcriminalità nella città di Pozzuoli. Il dialogo e la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni è la base da cui partire per costruire un sistema integrato di prevenzione e controllo dei reati, con la giusta attenzione e responsabilità condivise. Dai dati ufficiali, risulta una diminuzione del numero di episodi di microcriminalità, grazie al lavoro costante di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. «Sono soddisfatto e grato alle forze dell’ordine per l’eccezionale lavoro che svolgono per la città. Ringrazio il Prefetto Di Bari per l’attenzione che dedica alle sollecitazioni dei territori e per le azioni incisive che mette in campo al nostro fianco, ogni giorno. I dati sono confortanti, ma non significa che abbasseremo la guardia. Anzi, continueremo, ognuno con le proprie competenze, ad impegnarci sempre più a favore della legalità per consegnare una città più sicura ai nostri figli», ha dichiarato il sindaco Luigi Manzoni.