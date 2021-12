POZZUOLI – Mancano gli addetti alla sosta è scoppia il caos nel parcheggio del molo Caligoliano di Pozzuoli. Ingorghi e auto in doppia fila per tutto il pomeriggio, dove è andata in scena la “caccia a posto”. Nel pieno delle festività natalizie, non vi è nessuna traccia dei responsabili dell’area di sosta.