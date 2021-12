POZZUOLI – E’ prevista per domani mattina, 28 dicembre, l’apertura di un nuovo reparto Covid all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Si tratta del “Covid-2”, area che può ospitare fino a 20 posti letto che sorge al piano terra dell’edificio che ospita il “Covid Center” che da giorni fa segnare il “tutto esaurito”. L’apertura del “Covid-2” doveva essere accompagnata da una visita di Vincenzo De Luca, saltata in via precauzionale a causa di un sospetto positivo nell’entourage del governatore della Regione Campania.

POSTI LETTO – Con l’apertura del Covid-2 salgono a 45 i posti letto disponibili nell’ospedale flegreo. I nuovi 20, infatti, vanno a sommarsi ai 22 posti letto esistenti, tutti in stanze singole, a cui si aggiungono 4 posti di terapia sub intensiva. Ogni paziente presente nel Covid Center di Pozzuoli è videosorvegliato attraverso una telecamera collegata con una sala di monitoraggio e che, attraverso tecnologia IP, consente collegamenti con l’esterno permettendo anche ai familiari di avere contatti con i degenti.