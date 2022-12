POZZUOLI/ Manca “nonno civico” alla De Amicis-Diaz di Monterusciello, caos e pericoli per gli studenti: la denuncia di una madre

POZZUOLI – «C’è la scuola De Amicis-Diaz di Monteruscello in via Severini che non ha il nonno vigile, non c’è nessuno che faccia attraversare i ragazzi né all’entrata né all’uscita da scuola (premetto che io accompagno mio figlio e lo prendo). La scuola ha fatto una segnalazione ed è stato detto che non ci sono figure adeguate da poter mettere. Ho scritto al Sindaco tramite i social ma non ho ricevuto nessuna risposta; ho scritto al segretario del sindaco ma sono solo stata presa in giro visto che ha detto che sarebbe stato inoltrato e quando ho ricontattato non mi ha risposto più; ho scritto a consiglieri (2 di loro) ma nulla. Cosa si aspetta? che qualche ragazzino venga travolto da un’auto? Parliamo di una scuola senza parcheggio dove ci si ferma in prima e seconda fila, provocando caos da tutti i lati. Eppure l’assessore all’istruzione è un ex preside e dovrebbe sapere bene i problemi delle scuole e le pericolosità. Quante belle parole durante le elezioni. Erano tutti aperti a sentire i problemi ora sono diventati tutti sordi. Ma come si fa ad avere comportamenti così disgustevoli senza neppure avere il coraggio di rispondere?»