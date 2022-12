POZZUOLI – E’ in corso in queste ore l’installazione delle luminarie natalizie nella città di Pozzuoli. Da Piazza della Repubblica alla villetta comunale, passando per via Cosenza, via De Fraja e la zona del porto è iniziato lo spettacolo di luci e colori. Due grossi alberi invece sono stati montati nel centro storico accanto alla fontana della piazza e a Largo Emporio, davanti al porto di Pozzuoli.