POZZUOLI – Sotto la pioggia incessante di queste ore un grosso albero è caduto al Rione Toiano, proprio davanti ai palazzi popolari soprannominati “carrarmati gialli”, nei pressi della villetta comunale. Non si registrano danni a cose o persone, ma tanta preoccupazione da parte degli abitanti. Nonostante gli interventi dell’amministrazione comunale di Pozzuoli che ha abbattuto numerosi alberi presenti in città, il pericoloso fenomeno della caduta degli alberi in giornate di maltempo non si ferma. Nella gallery che segue le foto inviate dai residenti al nostro giornale.

