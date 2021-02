POZZUOLI – Ha evaso i domiciliari per andare in bicicletta da Monterusciello a Licola, ma sulla sua strada ha trovato i poliziotti che l’hanno fermata e arrestata. Nei guai ieri sera è finita Chiara Pascarella, 45enne puteolana, finita in manette nei mesi scorsi per reati in materia di stupefacenti. La donna, che a quell’ora doveva trovarsi a casa, è stata fermata dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, in via Cuma Licola. E’ stata quindi arrestata per evasione e condotta nuovamente ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.