POZZUOLI – Emozione alle celebrazioni per San Procolo. Il sindaco Vincenzo Figliolia per l’ultima volta ha assistito alla funzione religiosa con la fascia tricolore. Alcuni prelati lo hanno avvicinato proprio per sottolineare che quella di oggi è l’ultima volta, dopo dieci anni, che vi prende parte. E il primo cittadino ha garantito che la sua presenza ci sarà anche non in veste di sindaco. Solo che nel suo saluto via Facebook il suo social media non ne fa riferimento, ma il sindaco ha mostrato grande sensibilità per una ricorrenza da sempre nel cuore di tanti puteolani.