GIUGLIANO – Un gravissimo atto di brutalità è avvenuto a Giugliano in Campania dove un cane randagio è stato prima legato ad un palo e poi dato alle fiamme. Fortunatamente, nonostante le gravi ferite riportate, il cucciolo è riuscito a salvarsi ed è stato soccorso da alcuni volontari, che hanno segnalato la vicenda al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Attualmente il cane è ricoverato in una clinica veterinaria. “Innanzitutto, seguiremo la vicenda di questo cucciolo, offrendo il nostro supporto ai volontari e ai veterinari che si stanno occupando di lui, augurandoci che possa salvarsi e rimettersi presto. Chi ha compiuto questo barbaro e spietato gesto non solo sarà una persona orribile, a livello umano, ma di certo è da reputarsi un individuo pericoloso per cui chiediamo alle Autorità di individuarlo, denunciarlo e di condannarlo alla giusta pena.”- è il commento del consigliere Borrelli.