POZZUOLI – Con tenacia e forza di volontà è riuscito a raggiungere l’obiettivo, il sogno che coltivava da tempo: la laurea. E lo ha fatto nonostante il Covid, che nei giorni scorsi lo aveva colpito. Loris Insignito, puteolano, da oggi è dottore in Scienze della Comunicazione dopo aver discusso la tesi a distanza. Felici e commossi i genitori, i fratelli e la sorella del giovane presenti in casa al momento della proclamazione. Il primo abbraccio Loris lo ha dato proprio alla madre Monica, che in questi giorni di apprensione ha accudito il figlio affetto dal virus dandogli la forza per portare a termine gli studi. A Loris vanno gli auguri e i complimenti di tutta la redazione di Cronaca Flegrea!