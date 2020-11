POZZUOLI – Un violento incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul cavalcavia che collega via Monterusciello con via Modigliani. Nello scontro tra due auto, un 88enne è rimasto ferito è tuttora si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i feriti sono stati trasferito in ambulanza presso il “Santa Maria delle Grazie”, in particolare preoccupano le condizioni dell’88enne. I mezzi, in virtù della prognosi non ancora sciolta, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

